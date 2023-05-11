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رئيس اتحاد الكرة يؤدى واجب العزاء فى وفاة محمود بكرى

الخميس، 11 مايو 2023 06:36 م
رئيس اتحاد الكرة يؤدى واجب العزاء فى وفاة محمود بكرى جمال علام يؤدي واجب العزاء
قنا- صابر سعيد

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استقبل الكاتب الصحفي مصطفي بكري، جمال علام، رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقه الراحل عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي محمود بكري، والذي وافته المنية الثلاثاء الماضى.

 
كما استقبل مصطفي بكرى، الشيخ أحمد مرتضى، شيخ ساحة أحمد مرتضي بالأقصر والوفد المرافق له، لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقه.
 
وشهدت قرية المعنا التابعة لبندر قنا حالة من الحزن بعد وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية بعد صراع 70 يوما مع المرض مكث فيها داخل المستشفي ليلقى ربه، واكتست محافظات قنا بالسواد حزنا على وفاة الراحل الذي عرف عنه حبه للخير ومساعدة غير القادرين داخل المحافظة أو من أبناء دائرته في حلوان أثناء فترة توليه عضو لمجلس الشيوخ.
 
وأدى الآلاف من أبناء محافظة قنا وقرية المعنا، أمس الأربعاء، صلاة الجنازة للراحل محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، من مسجد شئون المعنا بقريته، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، ويوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.
 
واستقبل الآلاف من أبناء محافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية جثمان الراحل بمسقط رأسه في قرية، حتى شبعوا الجثمان إلي مقابر القرية بعد الصلاة عليه من مسجد شئون المعنا ودفن جثمانه بمقابر العائلة، وحضر أيضا عدد من نساء وفتيات القرية لتوديع الراحل.
 
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