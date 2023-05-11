وسلم الرسالة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريرى، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.