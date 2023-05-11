حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 1758 مواطناً بالمجان بقرية سلوا بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع المحليات تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة فى القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم قافلة طبية داخل الوحدة الصحية لقرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو وسط إقبال كبير من المواطنين ، وقد إستمرت أعمال القافلة على مدار يومين.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، أن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبى لـ 1758 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات الطبية وهى الباطنة ، والعيون ، والعظام ، والأسنان ، والنساء والتوليد ، والأنف والأذن والحنجرة ، والجراحة العامة والجلدية والمسالك البولية ، والأطفال .





