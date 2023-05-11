حياة كريمة بالأقصر.. محطة مياه الهنادى أبرز المشروعات القومية بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية " حياة كريمة "، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن أبرز تلك المشروعات هو "مشروع محطة مياه الهنادى" وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر يتم بحوالى 40 كم، من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الأقصر، والتى يتم إنشائها لتقديم الإستفادة وخدمة حوالى 130 ألف نسمة من أهالى قرى شرق اسنا "الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير"، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف وجاءت محطة مياه الهنادى، لتخدم تلك المنطقة بالكامل.

ومن جانبه صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه يتم إقامة محطة مياه الهنادى بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل حوالى 95 مليون جنيه مصرى، والممتد من قرية الهنادى حتى قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادى حتى قرية الدير جنوبا، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصرى والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وذلك فى إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر نهو جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال الأسابيع المقبل، طبقاً للمخطط الزمنى.

ويضيف رئيس شركة مياه الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تأتى محطة مياه الهنادى بتكلفة إجمالية للمشروع 365 مليون جنية، حيث تم تسليم المشروع فى يناير الماضى، ولمتابعة ودعم مشروع محطة مياه الهنادى، استقبل منذ أيام وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تفقد الوفد مشروع محطة مياه الشرب بالهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ومتابعة نسب التنفيذ للمشروع، وتم خلال جولة الوفد استعراض الموقف التنفيذى والخطة الموضوعة للإنهاء وفق البرنامج الزمنى المحدد لها.