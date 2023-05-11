حبس عصابة لصوص تخصصت فى سرقة رواد البنوك فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة رواد البنوك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة شخص في منطقة عين الشمس.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ( أحد الأشخاص )، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك وتركه بالسيارة خاصته وركنها بدائرة القسم ولدى عودته إليها فوجئ بكسر زجاج الباب الأمامى الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة الساحل .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"- مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة")، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع،كسر الزجاج" ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.