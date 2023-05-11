حبس عصابة تسرق الدراجات النارية فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهمامهما بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة الدرجات النارية بمنطقة دار السلام، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما لاستكمال التحقيقات.

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال سرقة الدراجات النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص)، باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة آخرى.. وتم بارشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة) باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة.