حبس المتهم بقتل طالب فى المنيرة الغربية بالجيزة 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه قتل طالب بسبب خلافات مالية بينهم، فيما طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل طالب بمنطقة المنيرة الغربية، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عاطل اعتدى على طالب بسلاح أبيض، مما أسفر عن مفارقته الحياة وفر هاربا.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.