حبس المتهم بقتل ابن زوجته فى المنيرة الغربية بالجيزة 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل ابن زوجته في المنيرة الغربية بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل ابن زوجته في منطقة المنيرة الغربية، حيث اعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة نتيجة خلافات أسرية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات إلى المستشفى في المنيرة الغربية مصابا بجروح وكدمات فارق إثرها الحياة، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج والدة الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب ختى فارق الحياة بحجة تأديبه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.