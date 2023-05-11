جهود مكثفه لاستخراج سيدتين وطفل من أسفل انقاض منزل منهار في سوهاج

تكثف قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج جهودها من أجل استخراج سيدتين وطفلة من أسفل أنقاض إنهيار منزل بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج تم الدفع بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومعدات الحماية المدنية تم الدفع بسيارات الإسعاف بمكان الإنهيار وتم فرض كردون امنى بالمنطقة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بحدوث إنهيار بمنزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج ووجود طفل ووالدته وجدته أسفل الأنقاض بمعرفة الأجهزة المعنية بعد إخطارها للتعامل مع واقعة الإنهيار.

وبالفحص ومن خلال المعاينة الأولية وعقب إنتقال محمود إمام يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج تجرى الأن أعمال رفع الأنقاض الخاصة بالمنزل المنهار تمهيدا لإستخراج 3 أشخاص من قاطنى المنزل من بينهم طفل صغير تم فرض كردون امنى بالمنطقة المحيطة بمكان الإنهيار وجار فحص المنازل المجاورة لمكان الواقعة..

وسنوافيكم بالتفاصيل