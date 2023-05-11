اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 01:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جهود مكثفه لاستخراج سيدتين وطفل من أسفل انقاض منزل منهار في سوهاج

الخميس، 11 مايو 2023 12:54 ص
جهود مكثفه لاستخراج سيدتين وطفل من أسفل انقاض منزل منهار في سوهاج الحماية المدنية- أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكثف قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج جهودها من أجل استخراج سيدتين وطفلة من أسفل أنقاض إنهيار منزل بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج تم الدفع بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومعدات الحماية المدنية تم الدفع بسيارات الإسعاف بمكان الإنهيار وتم فرض كردون امنى بالمنطقة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بحدوث إنهيار بمنزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج ووجود طفل ووالدته وجدته أسفل الأنقاض بمعرفة الأجهزة المعنية بعد إخطارها للتعامل مع واقعة الإنهيار.

وبالفحص ومن خلال المعاينة الأولية وعقب إنتقال محمود إمام يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج تجرى الأن أعمال رفع الأنقاض الخاصة بالمنزل المنهار تمهيدا لإستخراج 3 أشخاص من قاطنى المنزل من بينهم طفل صغير تم فرض كردون امنى بالمنطقة المحيطة بمكان الإنهيار وجار فحص المنازل المجاورة لمكان الواقعة..

 

وسنوافيكم بالتفاصيل

 

 
 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

الوحدة المحلية

مركز ومدينة سوهاج

قرية ادفا

منزل منها

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة