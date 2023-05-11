جامعة الإسكندرية تحصد 3 ميداليات ذهبية فى بطولة المصارعة للجامعات

فى سياق اخر حقق طلاب جامعة الإسكندرية مراكز متقدمة في منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للكاراتيه والتى عقدت فى رحاب جامعة القاهرة، بمشاركة 324 طالب وطالبة من 34 جامعة ومعهد عالى، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز 14 طالب وطالبة من جامعة الإسكندرية بمراكز متقدمة فى المسابقات الفردية والجماعية وذلك على النحو التالى فوز الطالب عمرو محمد عبد العليم بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا فردي (طلبة) فوز الطالبة دنيا يسري محمد بالمركز الثالث مكرر فى مسابقة الكاتا فردي (طالبات) فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا جماعي طلبة فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني فى مسابقة الكاتا جماعي طالبات.