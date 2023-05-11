اليوم السابع
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توريد 20 ألفًا و569 طن قمح حتى الآن داخل 13 موقعًا تخزينيًا فى الجيزة

الخميس، 11 مايو 2023 11:54 ص
توريد 20 ألفًا و569 طن قمح حتى الآن داخل 13 موقعًا تخزينيًا فى الجيزة صوامع القمح
كتبت – مرام محمد

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كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي للتوريد 2023 وحتى اليوم بلغ 20 ألفًا و569 طن، وذلك بـ13 موقع تخزيني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 19 ألف فدان.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.


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