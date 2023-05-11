اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 07:07 م
أكرم القصاص
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توجيهات رئاسية بشأن توفير التغطية الصحية لكل المصريين بأعلى كفاءة.. إنفوجراف

الخميس، 11 مايو 2023 06:00 م
توجيهات رئاسية بشأن توفير التغطية الصحية لكل المصريين بأعلى كفاءة.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.
 
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• اطلع الرئيس على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة
 
• وجه الرئيس بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى مؤسسات المنظومة الطبية بهدف استمرار نجاح تلك المبادرات وتحسين الخدمة الصحية
 
• عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل
 
• وجه الرئيس بالاستمرار فى مراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية بأعلى درجات الكفاءة والجودة

 


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