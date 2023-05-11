اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 04:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

توجيهات رئاسية بشأن توفير التغطية الصحية لكل المصريين بأعلى كفاءة وجودة

الخميس، 11 مايو 2023 02:48 م
توجيهات رئاسية بشأن توفير التغطية الصحية لكل المصريين بأعلى كفاءة وجودة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.
 
عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توضيح الخطوات القادمة والخطة الزمنية في هذا الشأن، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في مراحل تطبيق المنظومة، وصولاً للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية، وبحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة.

السيسي

الرئيس السيسي

عوض تاج الدين

الصحة

الرعاية الطبية

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدى بمبلغ 1.490 مليار دولار

السبت، 31 أكتوبر 2020 12:27 م

السيسى يشيد بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الدولية

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 10:27 ص

الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم إدارة المخلفات

الخميس، 15 أكتوبر 2020 03:49 م

متحدث الرئاسة يكشف لـ"اليوم السابع" حيثيات منح السيسى درع العمل التنموى العربى.. بسام راضى: التجربة المتميزة للرئيس فى قيادة عملية تنموية بمصر وسط ظروف صعبة منذ 2014.. والعمل على إصلاح الأوضاع بشكل جذرى الأبرز

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 08:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة