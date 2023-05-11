تنفيذ مشروعات تدعيم شبكات الصرف الصحى بحياة كريمة بالفيوم بنسبة 95%

الفيوم رباب الجالي

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي أن نسبة التنفيذ بمشروع مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بمركزى اطسا ويوسف الصديق، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجاوزت الـ95%، حيث تم الانتهاء من شبكات الصرف الصحى بعدد 16 قرية من أصل 17 قرية بالمركزين، وتبلغ الأطوال الكلية للشبكات بالمشروع 72 كم بمركز اطسا و35 كم بمركز يوسف الصديق.



وكان رئيس الشركة عقد اجتماعا بحضورالمهندس محمد عطية استشارى الشركة القابضة والمهندس مجدى صبحى وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة والمهندس محمود ناصر والدكتور محمد على استشارى المقاول لمناقشة أعمال اﻻستلام اﻻبتدائى لشبكات الصرف الصحى بمركزى اطسا ويوسف الصديق ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة .



أكد النجار على ارتفاع نسب التغطية بالصرف الصحي على مستوى محافظة الفيوم وذلك في ضوء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ( حياة كريمة ) مشيرا إلى ضرورة الإنتهاء من كافة أعمال الفحص والمعاينة تمهيدا للاستلام الابتدائي لشبكات الصرف الصحى وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة وتحقيق استفادة حقيقة للمواطنين من مشروعات الصرف الصحى المنفذة .



كما تناول الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بأعمال الإستلام الابتدائي من مقاول الأعمال واستيفاء جميع المستندات اللازمة لذلك ، والتنسيق مع دار الهندسة الاستشاري العام لمشروعات حياة كريمة لاستلام المشروع ومن ثم البدء فى توقيع الشبكات المنفذة على قاعدة البيانات بالشركة حتى يتسنى متابعة أعمال التشغيل والصيانة .

