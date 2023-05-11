اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 03:07 م
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تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "مودة " للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

الخميس، 11 مايو 2023 03:00 م
تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "مودة " للحفاظ على كيان الأسرة المصرية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية للمشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة"  بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  حيث يعمل المشروع  على تأهيل الشباب المقبل على الزواج وثقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسرى مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر.

ويتبنى المشروع منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومؤسسات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية، وتخطى عدد المترددين على منصة " مودة " الإلكترونية  4.6 مليون شاب وفتاة وتم ترجمة المحتوى للغة الإشارة.

وجدير بالذكر ان النسخة الثانية من مودة انطلقت  داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنفذ 470 فعالية تتنوع بين الندوات والتدريبات المتخصصة وحملات التوعية المباشرة لتوعية الشباب والفتيات برسائل المشروع المختلفة، حيث تقوم تدريبات مودة بإكساب المتدربين بمجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي، بدءًا من أُسس اختيار شريك الحياة، ومفهوم الزواج، والتواصل الفعال في الحياة الزوجية، وأسس حل المشكلات، ومبادئ التغافل والإيثار والمشاركة والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تواجه الأسرة في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى التأكيد على مجموعة من أهم الرسائل المتعلقة بصحة الأسرة وتنظيم الأسرة ومنافعها المختلفة، والزوجة خلال فترات الحمل والولادة، بالإضافة إلى مناقشة بعض الرسائل الشرعية والدينية المتعلقة بالحياة الأسرية ويقوم على تنفيذ تلك التدريبات نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية، بالإضافة خبراء في الصحة الإنجابية.


التضامن

مشروع مودة

تأهيل الشباب المقبل على الزواج

مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية



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