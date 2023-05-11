اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 09:10 ص
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تفاصيل إحالة سيدة أجبرت الأطفال على التسول بمدينة نصر إلى محكمة الجنح

الخميس، 11 مايو 2023 09:00 ص
تفاصيل إحالة سيدة أجبرت الأطفال على التسول بمدينة نصر إلى محكمة الجنح التسول بالاطفال - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، إحالة سيدة للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة إجبار الأطفال على التسول .
 
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدي عليهم بالضرب ، مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطها الإجرامي.
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى) وبصحبتها عدد (4) أطفال  أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المذكورة باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمة اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.
 

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