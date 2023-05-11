"تعليم دميـاط" تنتهى من امتحانات النقل لمرحلة التعليم الأساسى

دمياط معتز الشربينى

انتهت " تعليم دميـاط " اليوم الخميس، من امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس مرحلة التعليم الأساسي بدميـاط.

وتابع المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للعام الدراسى 2022-2023 بمدرسة الشهيد محمد احمد حجازى الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية، وذلك للإطمئنان علي حسن سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية.

وتفقد "وكيل الوزارة" اللجان الامتحانية واطمأن علي سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية، كما تابع أعمال كنترول المدرسة موجها بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد والمراجعات.

مشيرا، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وا.د منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الإمتحانية المدارس والتاكيد علي الإنضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب والمعلمين.



