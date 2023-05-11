"تعليم بورسعيد" تحذر طلبة الإعدادية من اصطحاب الهواتف المحمولة

بورسعيد - محمد عزام

حذرت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، من اصطحاب طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية للهواتف المحمولة، جاء ذلك فى إطار الاستعدادات لامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية التى ستنطلق الاثنين المقبل بكل لجان المحافظة.

وأكدت أن مديرية التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد جاهزة فى جميع اللجان التى تم تحديدها لاستقبال الطلبة والطالبات لامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية.

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التى تم وضعها لفترة الامتحانات والقرارات الوزارية المنظمة لها، مشيرة إلى مسئولية رئيس اللجنة عن انضباط العمل بها وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة مشددة على مراعاة العامل النفسي للطلاب طيلة فترة الامتحانات داخل 67 لجنة رئيسية بالمحافظة.

ونوهت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أنه يحظر تماما وغير مسموح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها أو أى أجهزة إلكترونية نهائيا داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة سواء كان للملاحظين أو الطلاب تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشارت إلى أنه على رؤساء اللجان استلام مقرات اللجان المكلفين برئاستها قبل بدء امتحانات نهاية العام المقرر عقدها يوم الاثتين المقبل الموافق 15 مايو الجاري بوقت كاف، والتأكد من سلامة وحيوية مرافق اللجان بشكل عام.

كما وجهت الدكتورة هالة عبد السلام، بضرورة الالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري عموم الإدارات المختصة لضمان مواجهة أي مشكلة قد تعوق العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان انتظام سير العمل وانضباط اللجان متمنية التوفيق للجميع.