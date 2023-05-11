تعليم بورسعيد: انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني الثانوي

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية و التعليم ببورسعيد ، اليوم الخميس، مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات لمتابعة انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 – 2023.

وأكدت وكيل الوزارة، أن طلاب الصف الثانى الثانوي العام على مستوى المحافظة وعددهم 5725 طالبًا وطالبة يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بالفترة الأولى لجميع الشعب ومادتي الفيزياء والجغرافيا للشعبتين العلمية والأدبية حسب الجداول المعلنة مسبقا.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أثناء جولتها أن مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات تضم 38 لجنة فرعية تؤدي من خلالها 745 طالبة الإمتحانات إلكترونيا للطلاب المنتظمين وورقيا للطلاب بنظام المنازل والدمج، معربة عن ارتياحها لاستقرار وانتظام العملية الامتحانية باللجان محل الزيارة متمنية التوفيق لجميع الطلاب.