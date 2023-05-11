اليوم السابع
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تعليم بورسعيد: انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني الثانوي

الخميس، 11 مايو 2023 02:09 م
تعليم بورسعيد: انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني الثانوي جانب من الجولة
بورسعيد - محمد عزام

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تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات لمتابعة انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 – 2023. 
 
وأكدت وكيل الوزارة، أن طلاب الصف الثانى الثانوي العام على مستوى المحافظة وعددهم 5725 طالبًا وطالبة يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بالفترة الأولى لجميع الشعب ومادتي الفيزياء والجغرافيا للشعبتين العلمية والأدبية حسب الجداول المعلنة مسبقا.
 
 
وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أثناء جولتها أن مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات تضم 38 لجنة فرعية تؤدي من خلالها 745 طالبة الإمتحانات إلكترونيا للطلاب المنتظمين وورقيا للطلاب بنظام المنازل والدمج، معربة عن ارتياحها لاستقرار وانتظام العملية الامتحانية باللجان محل الزيارة متمنية التوفيق لجميع الطلاب.
 
 

الدكتوره هاله تتابع انتظام الامتحانات
الدكتوره هاله تتابع انتظام الامتحانات

امتحانات النقل ببورسعيد
امتحانات النقل ببورسعيد

متابعة انتظام الامتحانات
متابعة انتظام الامتحانات

 

 


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