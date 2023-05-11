اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 03:03 م
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"تعليم الدقهلية" تناقش استعدادات امتحان الشهادة الإعدادية مع موجهى المواد

الخميس، 11 مايو 2023 02:16 م
"تعليم الدقهلية" تناقش استعدادات امتحان الشهادة الإعدادية مع موجهى المواد جانب من الإجتماع
الدقهليه شريف الديب

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عقد هانى عنتر، وكيل مديرية تعليم الدقهلية، اجتماعا بموجهى عموم المواد الأساسية لمناقشة استعدادات وضوابط امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بمكتبه.
 
وشهد الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، ومناقشة متابعة اللجان الامتحانية بشكل يومى، وكتابة تقرير مفصل عن اللجان التى تتم زيارتها والمعوقات التى واجهتهم وكيفية التغلب عليها.
 
وقدم عنتر الشكر والتقدير لموجهى عموم المواد الدراسية بالمديرية على جهدهم المبذول لخدمة العملية التعليمية.
 
وأكد وكيل المديرية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأديه الامتحانات.
 
ومن المقرر أن يبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل، وسوف يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، ويستمر الامتحان لمدة أسبوع كامل.
 
 

 


الدقهليه

تعليم الدقهليه

امتحانات الشهاده الاعداديه



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