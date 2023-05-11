تعظيم القيمة المضافة.. كل ماتريد معرفته عن مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول

كتبت - مروة الغول

تتضمن استراجية قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات والتي تأتى فى إطار تعظيم القيمة المضافة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدعم الاقتصاد الوطنى، حيث يتم تنفيذ مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول و وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1-يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لمادة الميثانول المنتجة بشركة إيميثانكس ومادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية .

2-لإنتاج 21 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد المركزة 85% و66 ألف طن من مادة راتنجات اليوريا فورمالدهيد و53 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن.

3- بالإضافة إلى إمكانية إنتاج راتنجات اليوريا فورمالدهيد المتخصصة بطاقة تصل إلى 42 ألف طن سنوياً.

4- وتدخل منتجاته فى صناعة الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة، التى تحتاجها الصناعة المصرية .

5-وتساهم فيه الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 46% وبنوك وشركات محلية بنسبة 45% و9% اكتتاب عام ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 120 مليون دولار.