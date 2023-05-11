اليوم السابع
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تعرف على مشروعات حياة كريمة فى قطاع الرى

الخميس، 11 مايو 2023 05:00 ص
تعرف على مشروعات حياة كريمة فى قطاع الرى وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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تعمل الدولة المصرية فى اطار رؤية شاملة للتنمية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها .
 
وتقع مشروعات الموارد المائية والرى فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.
وفى التقرير التالى نتعرف على اهم مشروعات حياة كريمة فى قطاع الرى :
 
1- الدولة المصرية تعمل فى اطار رؤية شاملة للتنمية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .
2- المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين  - مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.
3- تأهيل 4466 كيلومتر من الترع لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات وحسم شكاوى الرى.
4- تدبير 134 قطعة أرض بمساحة 248 ألف متر مربع بـ 16 محافظة لإقامة 149 مشروع خدمي عليها.
 
 

الرى

حياة كريمة

وزارة الرى

المياه



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