تعرف على شروط قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات للشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج ضوابط الاعتذار عن المشاركة فى الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية والمقرر لها الانطلاق 13 مايو الجارى داخل 11 إدارة تعليمية من طما شمالا وحتى البلينا ودار السلام جنوب وشرقى، حيث حددت لجنة التظلمات بالتربية والتعليم بمحافظة سوهاج 5 أمور يتم قبول الإعتذار من خلالها عن أعمال المراقبة، وهى طبقا للبيان تضمنت الآتى:

1 – قمسيون طبى أو تقرر طبى من اللجنة الطبية حديث للعام الدراسى.

2 – تقرير أمنى حديث معتمد من الجهات المختصة.

3 – المنتدب للإمتحانات الذى لديه أبن من ذوى الإعاقة على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك.

4 – العمل جزء من الوقت مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.

5 – المنتدبه للامتحانات التي لديها أبن أقل من سنتين مع تقديم صورة من شهادة ميلاد الطفل.