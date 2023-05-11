تعرف على أهم النصائح من مركز معلومات المناخ لمزارعى البصل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مزارعي البصل يشغل بالهم هذه الفترة حول كيفية الحصول على أحجام مناسبة من البصل في ظل تأخر للنمو أو التحجيم بسبب فترات البرد الشديد خلال الفترات الهامة من عمر هذه المحاصيل.

أضاف فهيم أنه من المهم استغلال آخر رية في البصل قبل تقليع البصل بعد 20 – 30 يوم من تاريخ هذه الرية "الفطام" مع الوضع في الاعتبار أن عمر البصل يتوقف على الصنف المنزرع:

1- الجيزة الأبيض يستمر 120 يوم وهو صنف تصنيعي للتجفيف ويتميز بزيادة المادة الجافة وزيادة نسبة التصافي ( من 15-20 %) بالمقارنة بصنفي جيزة 6 وجيزة 20 "التصافي الجاف 10%".

2- الجيزة أحمر يستمر في الأرض 140 يوم وصنف الجيزة 20 حوالي 135 يوم من الزراعة.

3- إجراءات التحجيم الآمن للمحاصيل للبصل عمر من 100 – 110 يوم من الزراعة واستثماراً لهذا الطقس التحجيم: مطلوب بشدة نظراً لتواضع وضعف عمليات التحجيم بسبب ضعف النمو هذا الموسم.

ويقدم فهيم أهم التوصيات الخاصة بالتحجيم للمحاصيل التالية:

1- يتم إضافة سلفات البوتاسيوم بمعدل 10 – 15 كجم مع الري بالغمر و 3-4 كجم سلفات بوتاسيوم للري بالتنقيط نظراً لحاجة البصل إلى عنصر الكبريت "الموجود في السلفات" لزيادة قدرته على التخزين وزيادة المركبات الكبريتية المسئولة عن الحرافة والنكهة .

2- استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5-2 كجم رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25 الى 30 سم للفدان للبصل علي 300 لتر ماء للفدان.

3- استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر "كجم" رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25-30 سم للفدان للبصل والثوم والبطاطس علي 300 لتر ماء للفدان.

4- الرش بمركبات البورون وأفضل ميعاد لاستخدام البورون رشاً علي الأوراق يكون قبل حصاد المحصول من 20 -25 يوم ، ويمكن رشه بمعدل 1.5 لتر للفدان ويمكن الخلط مع ثيوسلفات البوتاسيوم KTS . بمعدل 1-1.5 لتر للفدان / 300 لتر ماء للفدان.

5- الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 400 لتر ماء للبصل.

6- لميبكوات الكلوريد دور ممتاز جداً في تكبير حجم البصلة عموماً ، حيث تقوم بتصفية العرش في نهاية حياة النبات ونقل محتواه الغذائي إلي الابصال.

مع ملاحظة ما يلي:

1- لا يخلط معه نهائياً أية أسمدة أو مبيدات مع نظافه موتور الرش.

2- ملاحظه عدم تناول اى شيئ منزرع بالأرض كغذاء سواء للانسان او الحيوان نهائيا لمدة 21 يوم وهى فترة الامان.

3- يتم الرش فى وجود نسبة من الرطوبة الارضية سواء كان الرش أولا ثم الرى أو الرش بعد 3-5 يوم من الرى.

4- يفضل رش الميبكوات كلورايد قبل الغروب وذلك للحصول على نتائج جيدة ولا يرش نهائياً أثناء الظهيرة لانه يتكسر بالحرارة العاليه.