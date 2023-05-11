اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 03:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

للاتحاد العربى لعمال السياحة..

تعاون بين سوريا والعمال العرب فى شكل سوق العمل الجديد

الخميس، 11 مايو 2023 01:56 م
تعاون بين سوريا والعمال العرب فى شكل سوق العمل الجديد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال السياحة والبلديات العربى برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برقية تهنئة إلى جمال القادرى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بسوريا الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب بمناسبة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد غيابها منذ عام 2011.

وجاء فى نص البرقية التى أرسلها المهيرى: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن عمال مصر والعرب نرحب باستعادة سوريا مقعدها بالجامعة العربية ونقدم التهنئة للشعب السورى وفى القلب منه العمال الأشقاء، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار للعمل العربي المشترك لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من استقرار وتنمية".

وقال إنه يأمل الفترة المقبلة الكثير من التعاون وتبادل الزيارات بين العمال العرب ووضع برامج عمل مكثفة، يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر لعلاقات العمل التاريخية المتميزة القائمة بين العمال العرب فى إطار تعاونى عمالى مشترك.

وتابع المهيرى واصفا قرار العودة بالخطوة الهامة فى تعزيز أسس التعاون العربى وتعزيز اللعلاقات الأخوية التى تربط وتجمع الشعوب العربية تحت راية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة اراضيها وشعبها.


للاتحاد العربى لعمال السياحة

سوريا

هشام المهيري



الموضوعات المتعلقة

رئيس اتحاد عمال مصر: التدريب العملى الأنجح وتعاونّا مع المنظمات بجدية

الأحد، 07 مايو 2023 12:29 ص

برامج متنوعة لـ "قصور الثقافة" بالمحافظات احتفالا بعمال مصر على مدار الشهر

الثلاثاء، 02 مايو 2023 05:00 م

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن التاريخ سيسجل بحروف من نور دور "عمال مصر" فى بناء الوطن

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:06 م

نائب رئيس اتحاد العمال: قرارات الرئيس السيسى تؤكد حرصه على عمال مصر

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:30 ص

عمال مصر لـ "إكسترا نيوز" الرئيس السيسى اتخذ إجراءات لصالح العمال

الثلاثاء، 02 مايو 2023 05:00 ص

عيد العمال 2023.. أبرز رسائل الرئيس السيسى لعمال مصر

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة