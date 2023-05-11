ترامب: سأوقف القتال فى أوكرانيا خلال 24 ساعة.. وبوتين رجل ذكى

كتبت ريم عبد الحميد

رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإفصاح عن الطرف الذى يعتقد أنه ينبغي أن ينتصر فى الحرب الروسية فى أوكرانيا، وقال إنه يريد أن يتوقف الموت.

وفى حوار مفتوح مع "سى إن إن" قبل انطلاق السباق التمهيدى للحزب الجمهورى فى نيوهامبشير، إنه يريد أن يتوقف موت الجميع، إنهم يموتون، الروس والأوكرانيون، ويريد أن يتوقف الموت.

وقال ترامب لمذيعة سى عن إن كاتلان كولينز إنه يمكن أن يوقف الموت خلال 24 ساعة.. وتابع قائلا إنه لا يفكر فى حسابات المكسب والخسارة، وإنما فى تسوية الأمر حتى يتوقف قتل كل هؤلاء الناس.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يدعم تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا من قبل الناخب الجمهورى الذى سيدلى بصوته لأول مرة فى 2024، لم يبد ترامب التزاما بإرسال المساعدات لأوكرانيا حال فوزه بالترشيح الجمهورى ثم البيت الأبيض.

وقال إننا نقدم المثير من العتاد، ولا نملك الذخائر لأنفسنا فى الوقت الراهن، لقد قدمنا الكثير.

وفى حين قال ترامب إنه سيلتقى برئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين لحل الحرب فى أوكرانيا فى يوم واحد وخلال 24 ساعة، لم يوضح ما إذا كان يعتقد أن بوتين مجرم حرب، وقال إن هذا أمر ينبغي أن يتم مناقشته فى وقت لاحق.

وقال: لو قلت إن بوتين مجرم حرب، فإنه سيكون من الأصعب التوصل إلى التوافق لجعل هذا الأمر يتوقف. ولو كان مجرم حرب فإنهم سيقبضون عليه ويعدمونه، فسيحارب بوتين بشكل أكبر مما يحارب بها تحت أي ظروف أخرى.

ووصف ترامب بوتين بالرجل الذكى، لكنه قال إنه ارتكب خطأ فادحا، مشيرا إلى قيامه بغزو أوكرانيا.