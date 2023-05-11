اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.28% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 11 مايو 2023 02:54 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.28% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس،  نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 20744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 7198 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.
 
 
 

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