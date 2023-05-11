اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 11:03 م
أكرم القصاص
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تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة أنابيب لحام من ورشة بمنشأة ناصر 15 يوما

الخميس، 11 مايو 2023 11:00 م
تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة أنابيب لحام من ورشة بمنشأة ناصر 15 يوما محكمة _ أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أنابيب من داخل ورشة بمنطقة منشأة ناصر.

 

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط 3 أشخاص "أحدهم عميل سئ النية" لقيامهم بسرقة (10 أنبوبة لحام أكسجين - كمبروسر ضغط هواء) من داخل ورشة طلاء معادن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بأسلوب "كسر القفل"، واستخدام دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات" خاص بأحدهم، كما اعترفوا بواقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.


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