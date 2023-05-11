اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 11:05 م
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تأجيل محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين لجلسة 3 يونيو القادم

الخميس، 11 مايو 2023 09:45 م
تأجيل محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين لجلسة 3 يونيو القادم حبس متهم - ارشيفية
كتب عبدالله محمود

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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة  لـ 3 يونيو القادم
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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