بيت الزكاة يعلن عن حاجته لمتطوعين بأجر يومى فى عدد من التخصصات

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري عن حاجته لعدد من المتطوعين بأجر يومي في التخصصات التالية:
- أخصائي تنمية موارد.
- مدخل بيانات.
الشروط أن يكون المتقدم:
- حاصلًا على مؤهل عالٍ.
- لديه خبرة 3 سنوات فأكثر في المجال المتقدم له.
- متفرغًا تفرغًا تامًّا.
- من ساكني محافظة القاهرة أو الجيزة، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.
- يفضل أن يكون المتقدم من الذكور.
من يثبت جدارته في العمل في الستة الأشهر الأولى سيُنْظَر في تعيينه في البيت.
على الراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على موقع بيت الزكاة والصدقات الرسمي فقط عن طريق الرابط التالي: https://baitzakat.org.eg/careers
وسيكون التواصل مع المرشحين تليفونيًّا؛ لتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بمشيخة الأزهر بالدراسة.
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