بعد حديثه عن تزوير انتخابات 2020..انتقادات حادة لـCNN بعد حوارها مع ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

تعرضت شبكة "سى إن إن" الأمريكية لانتقادات حادة بعد استضافتها حوارا مفتوحا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام الناخبين الجمهوريين فى ولاية نيوهامبشير، وذلك فى أعقاب ترديده نفس المزاعم المتعلقة بسرقة انتخابات الرئاسة فى عام 2020.

وقالت الشبكة فى تقرير لها عن هذه الانتقادات إن مذيعة سى إن إن التي أدارت الحوار، كايتلان كولينز قوية ومطلعة، وعارضت ترامب طوال اللقاء الذى استمر 70 دقيقة . وأخبرته مرارا وتكرارا أن الانتخابات لم يتم سرقتها أو التلاعب بها، وأنه لا دليل على الأكاذيب التي يرددها على المنصة. وقالت كولينز لترامب " الانتخابات لم يتم التلاعب بها سيدى الرئيس، لا يمكن مواصلة قول هذا الأمر طوال الليلة".

لكن ترامب فعل، وتجاهل كولينز أو قاطعها خلال الحوار وأطلق سلسلة من المعلومات الكاذبة التي يؤمن بها قطعا كبير من الجمهوريين. ووصفت "سى إن إن" ترامب بآلة الكذب المحترفة، واستطاع أن يسرق قيادة الحوار فى بعض المراحل. وكذب ترامب بشأن انتخابات 2020، ولم يتحمل مسئولية أحداث اقتحام الكونجرس التي تسببت فيها تلك الأكاذيب، كما سخر من الكاتبة جين كارول ومزاعمها بتعرضها لاعتداء جنسى من قبل الرئيس السابق قبل عقود.

وبدا الأمر كما لو كان فى عام 2016، وفقا للتقرير، حيث عاد نشاط ترامب على السوشيال ميديا إلى المنصة، ومع وضع كولينز فى وضع غير مريح، نظرا لأن الجمهور الحاضر كان من الجمهوريين الذين صفقوا لترامب.

صحيح أن الحوار قد تصدر العناوين، وسلط الضوء على إصرار ترامب على الترويج لأكاذيب تزوير انتخابات 2020، إلى جانب قوله ضرورة تخلف أمريكا عن سداد الدين ما لم يوافق البيت الأبيض على مطالب الجمهوريين بخفض الإنفاق. لكن طوال أغلب الليلة، كان التركيز على انتهاكات ترامب، وإهانته للمحاورة كولينز بعد أن وصعها بالشخص الشرير، وهو الأمر الذى صفق له الحاضرون.

وقد ابتهج فريق ترامب بنتيجة الحوار. وقالت نيويورك تايمز إن مستشارى الرئيس السابق مسرورين للغاية بما حدث، فهم لا يصدقوا أنه حصل على ساعة على سى إن إن مع وجود جمهور يصفق له.