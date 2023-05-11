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بدء امتحانات الترم الثانى لطلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة.. اليوم

الخميس، 11 مايو 2023 05:00 ص
بدء امتحانات الترم الثانى لطلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة.. اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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تنطلق امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، اليوم الخميس الموافق 11 مايو، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 13 مايو امتحان مادة الرياضيات، والأحد 14 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، والإثنين 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويواصل طلاب صفوف النقل بالمحافظة، اليوم، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم في مادة الهندسة، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة توجيهات عامة لمختلف الإدارات التعليمية بشأن ضبط العملية الامتحانية، منبهة على ضرورة مراجعة ورقة الأسئلة من قبل الطالب فور استلامها والتأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطبع حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

وشددت على ضرورة تنبيه الطلاب بتدوين الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات بها فور استلامه ورقة الإجابة، وعدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان، وعدم شطب الإجابات وطمسها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة، بالإضافة إلى عدم ترك كراسة الإجابات خالية من أي كتابة.

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