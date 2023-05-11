باكستان.. المحكمة العليا تأمر بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان

كتب محمد جمال

قالت مصادر باكستانية إن المحكمة العليا أمرت بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

يذكرأن، قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 290 آخرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في باكستان على خلفية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لاتهامه بقضايا فساد.

وحسب موقع روسيا اليوم، "8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 290 آخرين واحتجز أكثر من 1900 متظاهر خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية في جميع أنحاء البلاد".

وألقت الشرطة الباكستانية، القبض على عمران خان، خلال مثوله أمام محكمة إسلام آباد العليا.

وكتبت الشرطة في صفحتها على "تويتر": "تم القبض على عمران خان في إسلام آباد في قضية "قدير تراست" في إشارة إلى قضية فساد.