انتشال جثة سائق لقى مصرعه غرقًا خلال الاستحمام بترعة فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالمنيا، جثة سائق من ترعة زاوية حاتم بقرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا، وأفادت التحريات الأولية أنه غرق أثناء الاستحمام

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة طافية بالمجري المائي لترعة زاوية حاتم بقرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 21 عاما، سائق، وأفادت التحريات الأولية أن السائق لقى مصرعه غرقا داخل الترعة أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.