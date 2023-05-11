النقل توفر أتوبيسات للربط بين محطات القطار الكهربائى الخفيف ومدن شرق القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

وفرت وزارة النقل، اتوبيسات نقل جماعى للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر، وتقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وفقا لمسارات تجوب المدن ذهابا وإيابا وسعر تذكرة الركوب 6 جنيه.

كما تم تشغيل اتوبيسات تربط محطات القطار داخل العاصمة الإدارية وربطها مع احياء العاصمة حيث تتميز الاتوبيسات العاملة فى العاصمة الإدارية بأنها صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومدعمة بوصلات شحن للهاتف، بكل كرسى، بالإضافة إلى أنها مكيفة، وسعر التذكرة 5 جنيه، وتعمل مجانا خلال فترة التشغيل التجريبى.

ثانيا مواعيد تشغيل القطار الكهربائيالخفيف LRT :

قيام أول قطار من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 5:50 صباحا.

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحا.

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا.

قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 6:23 صباحا.

قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 7:09 صباحا.

وتكون مواعيد آخر قطارات LRT كالتالي:

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 9:15 مساء.

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 9:30 مساء.