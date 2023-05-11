المشدد 10 سنوات لطباخ انتحل اسم شقيقة للهروب من قضية سرقة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان، بالسجن المشدد 10 غيابيا للمتهم " ع.أ.ع" والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في واقعة تزوير محرر رسمي.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 26049 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك بك ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية محضر شرطة وانتحال اسم شقيقة للهروب من أحكام .

وكشفت تحريات ضباط إدارة جرائم الأموال العامة، أن المتهم " ع.ا.ع" طباخ مقيم محافظة البحيرة ، ارتكب واقعة تزوير في محررات رسمية وهم مذكرة الضبط ومحضر الشرطة وتحقيقات في القضية رقم 3183 لسنة 2022 جنح قسم شرطة محربك، حال أدلاله أمامهم بأسم " م.ا.ع" ، للهروب من حكم صادر ضدة حكم نهائي الحبس في واقعة سرقة دراجة نارية مع اخرين ، وذلك انتحل زورا اسم شقيقة للهروب من الضبط ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتبين اشتراك المتهم مع موظفين حسني النية في ارتكاب الواقعة ،وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون بنصوص المواد ثالثا /40 ، 1/41 213/42 من قانون العقوبات ،لذلك وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدل بالقانون 170 لسنة 1981 ، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.



