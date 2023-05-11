اليوم السابع
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"المشاركة فى المجالس المحلية".. أبرز طموح شباب أسوان من الحوار الوطنى.. فيديو

الخميس، 11 مايو 2023 05:58 م
"المشاركة فى المجالس المحلية".. أبرز طموح شباب أسوان من الحوار الوطنى.. فيديو الحوار الوطنى
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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قال محمد تبارك، أحد شباب محافظة أسوان، إن شباب أسوان يقدمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة فى الحوار الوطنى، وكذلك مجلس الأمناء لإتاحة الفرصة لفئات الشباب للمشاركة.

 

وأشار "تبارك" لـ"اليوم السابع"، إلى أمنياته بتنفيذ توصيات الحوار خاصة فيما يتعلق بمقترح المجالس المحلية، وذلك لأنه فى غياب المجالس المحلية تزيد المشاكل، كما أنها تعد فرصة سانحة كبرى للشباب أن يشاركوا فى المجالس المحلية القادمة.

فى السياق، أضاف هشام عباس جمال، من محافظة أسوان، أن الشباب سعداء بالحوار الوطنى لأن هناك أمل بفتح آفاق جديدة نحو الاستثمار فى أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد الأفريقى، التى تتمتع بكافة المقومات البيئية والسياحية والثروات الباطنية المختلفة.

 

 


شباب اسوان

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