اليوم السابع
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المرور تحرر 78 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 11 مايو 2023 10:53 ص
المرور تحرر 78 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (78376) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (17658) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (987) مخالفة السير بدون تراخيص، و(22) مخالفة موقف عشوائى، و(7) دراجات نارية مخالفة، و(9) مخالفات شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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