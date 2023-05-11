"المادة 21" تتسبب فى تشريد 290 ألف أسرة بريطانية.. "اندبندنت" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفع عدد الأشخاص بلا مأوي في المملكة المتحدة بعد إصدار أصحاب العقارات إخطارات إخلاء العام الماضي بموجب المادة 21 التي أثارت انتقادات ضد حكومة ريشي سوناك لتباطؤها في حظر العمل بها.

تم الإعلان عن خطة إلغاء ما يسمى بعمليات الإخلاء بموجب المادة 21 لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي - لكن الوزراء لم ينشروا تشريعًا يصوت عليه النواب.

وأظهرت الأرقام التي أعلنتها الحكومة أمس أن هناك 24 ألف و60 أسرة مهددة بالتشرد نتيجة للمادة 21، والرقم اعلى بنسبة 50% مما كان عليه عام 2021، في الإجمالي واجهت 290 ألف و330 أسرة خطر التشرد عام 2022 بزيادة تقدر بـ 6% مقارنة بالعام السابق.

بموجب إشعارات الإخلاء "بدون خطأ" المستندة على المادة 21، يمكن للمالك أن يطلب من المستأجر المغادرة مع إشعار مدته شهرين فقط ودون الحاجة إلى إبداء أي سبب للقيام بذلك.

وتقول الحكومة إن مشروع قانون الإصلاح القادم سيلغي الصلاحيات الكاسحة لاصحاب العقارات، لكنه لم يتحقق بعد.

وقالت بولي نيت ، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "شيلتر" الخيرية للإسكان ، إن المستأجرين لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك ، وحثت الحكومة على الوفاء بوعدها بحظر سلطة الإخلاء، وقالت: "لقد حوصر المستأجرون الذين يكافحون لفترة طويلة في قطاع مستأجر خاص غير آمن وغير مستقر مع القلق المستمر من كونهم على بعد إشعار إخلاء واحد من التشرد".

وقال متحدث باسم إدارة المجتمعات الحكومية انه تم انقاذ اكثر من 600 الف اسرة من التشرد عام 2018 مشيرا الى علم سوناك وادارته بوجود المزيد بحاجة لمساعدة، وتابع: "نحن نعطي المجالس مليار جنيه إسترليني من خلال منحة منع التشرد على مدى ثلاث سنوات ، لمساعدتهم على منع ومعالجة التشرد المستهدف في المناطق الأكثر تضررا"

كما أكد أن قانون الاصلاح المرتقب سيوفر إصلاحات لقطاعًا خاص مستأجر أكثر إنصافًا وأمانًا وجودة ، مما يقلل من خطر أن يصبح المستأجرون بلا مأوى