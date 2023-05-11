وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم نصب كمين محكم في حي الثقلين، أسفر عن إلقاء القبض على 12 شخصا قادمين من الأراضي السورية حاولوا الدخول إلى الأراضي العراق بصورة غير رسمية وغير شرعية في قضاء داقوق التابع إلى محافظة كركوك.

وكانت خلية الاعلام الأمني، أعلنت اليوم الخميس، القبض على 19 شخصا يحملون الجنسيات الأجنبية تسللوا إلى الأراضي العراقية، بطريقة غير شرعية، عبر المناطق الحدودية في محافظة البصرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.