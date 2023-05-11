القبض على مطرب مهرجانات بحوزته مواد مخدرة لتعاطيها فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مطرب مهرجانات بحوزته مواد مخدرة فى الشيخ زايد، كما ضبط بصحبته صديقه وفتاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ووردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مطرب مهرجانات لمواد مخدرة في الشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي، كما تم ضبط صديق له بحوزته مواد مخدرة وفتاة داخل فيلا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.