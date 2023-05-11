القبض على المتهم بقتل مسنة وابنتها فى المنيرة الغربية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لهوية المتهم بقتل مسنة وابنتها داخل مسكنهما في المنيرة الغربية، وأشارت التحريات إلى أن جزار وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض واستولى على مبلغ مالي، حيث تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثتين داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتها بهما طعنات، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية.

بتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن جزار وراء ارتكاب الجريمة، حيث رفضت الأم إعطائه مبلغ مالي، مما دفعه لقتلها وقتل إبنتها وفر هاربا، وتم اكتشاف الجريمة بعد ما يقرب من 3 أيام على مقتلهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.