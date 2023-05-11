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الطائفة الإنجيلية تنعى المطران الشرفى لإيبارشية الكاثوليك بأسيوط

الخميس، 11 مايو 2023 11:54 ص
الطائفة الإنجيلية تنعى المطران الشرفى لإيبارشية الكاثوليك بأسيوط الأنبا كيرلس وليم
كتب: محمد الأحمدى

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تنعى الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والذي انتقل عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة طويلة من خدمة كلمة الله والكنيسة بإيمان وإخلاص. 

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكى، بخالص العزاء لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر في برقية نصها  "نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة، ونصلى ليمنح الله العزاء للعائلة ومحبيه وشعب الكنيسة".

ودع البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وآباء السينودس البطريركي، والإكليروس، والرهبان والراهبات، وشعب الكنيسة الكاثوليكية بمصر، مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط، الذى توفى صباح اليوم.


الكنيسه الكاثوليكيه

الطائفه الانجيليه

الانبا كيرلس وليم

الاقباط الكاثوليك



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