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الضرائب: دراسة الشكاوى المقدمة أسفرت عن سداد مستحقات بمبلغ 6 ملايين جنيه

الخميس، 11 مايو 2023 10:17 ص
الضرائب: دراسة الشكاوى المقدمة أسفرت عن سداد مستحقات بمبلغ 6 ملايين جنيه محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

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توجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بالشكر لكل من ساهم بإيجابية بالابلاغ عن حالات التهرب الضريبي من سداد مستحقات الدولة عن طريق الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي  16189. 
 
وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن إطلاق الخط الساخن 16189، للابلاغ عن حالات التهرب الضريبي جاء  تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كافة حالات التهرب الضريبي، معلنًا عن أنه بدراسة البلاغات التي تم تلقيها حتى الآن من خلال الخط الساخن 16189، تم حصرحالتين لعدم التسجيل بالمصلحة وتهرب ضريي، وتم سداد مستحقات بمبلغ  6083528جنيه، لافتًا إلى أنه تم فتح ملفات لعدد 9 حالات . 
 
ويهيب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمواطنين الشرفاء الاستمرار في الابلاغ عن حالات التهرب الضريبي والتي تساعد في سداد مستحقات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية لصالح تنمية الوطن، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومى. 
 
وأكد مختار توفيق أن ملف التهرب الضريبى يأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لإحكام االسيطرة على المجتمع الضريبى، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى. 
 

أخبار الاقتصاد

وزارة المالية

الضرائب



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