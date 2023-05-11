اليوم السابع
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الصحة تكشف الإسعافات الأولية حال وقوع حادث كهربائى.. تفاصيل

الخميس، 11 مايو 2023 02:15 م
الصحة تكشف الإسعافات الأولية حال وقوع حادث كهربائى.. تفاصيل اسعافات اولية للمصاب بصعق كهربائى - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية التى يتم اتباعها في حالة وقوع حادث كهربائى.

وبحسب منشور لوزارة الصحة والسكان يجب أن يتم العمل بحزمة من التعليمات فى حال التعرض لأى سلك أو شخص أو سيارة يتوقع أنها تحت تأثير التيار الكهربائي.

ابق بعيدًا عن الجسم المتكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام

-بلغ الجهة المحلية المسئولة عن الكهرباء في المنطقة لإرسال أشخاص مدربين لموقع الحادث

- لا تحاول التعامل مع حالات التكهرب إلا إذا كنت مدربًا على ذلك ولديك المعدات المناسبة

-اقطع التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي إذا كان بإمكانك الوصول إليه بأمــــــــــــان لطلب

الإسعافات الأولية
الإسعافات الأولية

 


الصحة

الكهرباء

الاسعافات الاولية للصعق الكهربى

الصعق بالكهرباء



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