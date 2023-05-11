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خلال الربع الأول من العام الجاري..

الصحة: تقديم الخدمات المتخصصة فى مجال طب العيون لـ 18 ألف مواطن

الخميس، 11 مايو 2023 10:46 ص
الصحة: تقديم الخدمات المتخصصة فى مجال طب العيون لـ 18 ألف مواطن فحص عيون - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الكشف والفحوصات الطبية لـ18 ألف و70 مواطن، بالمجان، من خلال 11 قافلة طبية متخصصة في مجال طب العيون، بـ 8 محافظات، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان المحافظات التى تم تنظيم القوافل المتخصصة في مجال طب العيون، بها هي أسوان وبني سويف وسوهاج والغربية وجنوب سيناء والمنصورة والوادي الجديد والمنيا، مشيرًا إلى صرف الدواء للمرضى وفق الروشتة الطبية بالمجان.

وأضاف عبدالغفار، ان القوافل قدمت خدماتها من كشف نظارات طبية، وإجراء فحوصات لحالات المياه البيضاء والزرقاء والليزك والأشعة المقطعية وأشعة الصبغة وفحص حالات حول العين، وحالات الكيس الدهني، منوهاً أنه يتم إجراء 1227 عملية للحالات التي تم الكشف عليها وفحصها بمستشفيات الرمد بالمحافظات، لافتًا إلى تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

من جانبه، أشار الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى ان مستشفيات الرمد أجرت 6 آلاف و369 عملية نوعية خلال الفترة نفسها، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص العيون، مؤكدا استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان اعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.

وذكر نادي أنه تم عقد 19 دورة تدريبية لأطباء الرمد بمستشفيات طب وجراحة العيون لتدريبهم على كل ما هو جديد في مجال طب وجراحة العيون ، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.


الصحة

طب العيون

المجتمع المدنى



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