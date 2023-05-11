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الزيادة السكانية.. كيف تخطط مصر لمواجهة الأزمة؟ "فيديو"

الخميس، 11 مايو 2023 04:30 ص
الزيادة السكانية.. كيف تخطط مصر لمواجهة الأزمة؟ "فيديو" الزيادة السكانية - أرشيفية
كتب محمود العمرى

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تواصل الدولة جهودها بالاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية؛ إذ تستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية، وإبطاء عجلة النمو السكاني، ويأتي مشروع "2 كفاية" ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها فيتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغييرالقيم الإنجابية السائدة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" الآثار السلبية العديدة التي تسببها الزيادة السكانية في مصر على المواطن، وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبطالنمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.


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الصحة الإنجابية

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