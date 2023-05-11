اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 03:12 م
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"الزراعة" تنفذ يوم حصاد لمحصول القمح فى الشرقية

الخميس، 11 مايو 2023 03:03 م
"الزراعة" تنفذ يوم حصاد لمحصول القمح فى الشرقية حصاد القمح - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، يوم حصاد لمحصول القمح في مركز  ديرب نجم  بمحافظة الشرقية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وبتكليف من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

حضر يوم الحصاد، الدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتور عبدالله سويلم رئيس الفريق العلمى لمحافظة الشرقية، والدكتور ماهر المغربي المشرف على المزارع الافريقية المشتركة، فضلا عن رئيس مجلس مدينة الزقازيق.

وشمل يوم الحصاد  تجميعة ارشادية بلغت مساحتها حوالي 10 أفدنة، من صنف جيزه 171، والذى بلغ انتاجيته حوالي 23 أردب.

وخلال يوم الحصاد، تم استعراض أهمية الدور الذي تقوم، به الوزارة ومركز البحوث الزراعية، للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، بما يساهم في  تعظيم الانتاجيه من خلال الحقول والتجمعات الإرشادية.

وحث مسئولوا الوزارة مزارعي القمح، على أهمية توريد المحصول، في ظل المزايا التي تمنحها الدولة لمزارعي القمح، وتشجيعهم من أجل التوريد، وزيادة سعر توريد المحصول، بما يساهم في زيادة دخل المزارعين.

 


الزراعة

القمح

الشرقية

حصاد القمح بالشرقية



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