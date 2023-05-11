اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 05:56 م
أكرم القصاص
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الرئيس العراقى يعين سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية

الخميس، 11 مايو 2023 05:07 م
الرئيس العراقى يعين سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية صفية طالب السهيل
وكالات

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أصدر الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد قرارا بتعيين صفية طالب السهيل سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية، بحسب صحيفة "بغداد اليوم".

وطالب المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية العراقى وزير الخارجية بضرورة تنفيذ المرسوم الجمهورى رقم 12.

وصفية السهيل سياسية عراقية وابنة عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة بغداد طالب السهيل، كما وتعد أول عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، واول عراقية تترأس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية مع الاتحاد الاوروبى، قبل أن يتم اختيارها سفيرة في مركز الوزارة ورئيسة لدائرة أوروبا منذ عام  2014.


صفية طالب السهيل

العراق

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