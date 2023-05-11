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الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى للمبادرات القومية بقطاع الصحة

الخميس، 11 مايو 2023 02:33 م
الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى للمبادرات القومية بقطاع الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.

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