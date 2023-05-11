الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى للمبادرات القومية بقطاع الصحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.
الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى للمبادرات القومية بقطاع الصحةالخميس، 11 مايو 2023 02:33 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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